Экс-футболиста сборной Украины обокрали на $500 тысяч

На Украине разоблачили преступников, обокравших дом бывшего футболиста «Шахтера» и национальной сборной страны Александра Кучера. Об этом сообщает pravda.com.ua.

© РИА Новости

По информации издания, из дома экс-защитника были похищены ценные вещи и деньги на сумму около $500 тысяч.

По этому делу были арестованы двое членов преступной группы, совершавшей кражи из частных домов в Закарпатской области. Следствие проверяет причастность задержанных к другим преступлениям. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

40-летний Кучер на данный момент является главным тренером украинского футбольного клуба «Днепр-1». В бытность игроком он провел 57 матчей в футболке сборной Украины, в которых отметился двумя голами.