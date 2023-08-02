Чемпион мира Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

Чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы Джанлуиджи Буффон объявил завершении карьеры.

— Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я отдал вам всё. Мы сделали это вместе, — написал итальянец в своих соцсетях

Буффон, которому в январе исполнилось 45 лет, минувший сезон провел в «Парме», где начинал свою профессиональную карьеру в 1995 году. В составе клуба он выигрывал Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Италии.

Самый успешный этап карьеры Буффона пришелся на время выступления в «Ювентусе», с которым он 10 раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз становился обладателем Кубка и шесть раз — Суперкубка страны. В составе «ПСЖ» голкипер выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

Вместе со сборной Италии Буффон стал победителем чемпионата мира 2006 года. Всего он провел за национальную команду 176 матчей.