Российский футболист рассказал, почему отказал европейским клубам

Футболист Жиров заявил, что выбрал "Балтику" вместо переезда в Европу
Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров рассказал о поступивших ему предложениях этим летом. Его слова передает РИА Новости.
«Были переговоры, и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь. Я был интересен «Балтике», быстро обо всем договорились. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год, поэтому рад играть в этой команде и приносить пользу», — сказал Жиров.
В начале июля Жиров подписал годовой контракт с «Балтикой». До этого он играл в Германии за «Зандхаузен». Защитник является воспитанником барнаульского футбола. В России он поиграл за «Волгарь», «Анжи» и «Енисей».
В 2015 году был включен главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана, но на поле в играх против этих команд не выходил.
В текущем сезоне Жиров провел в составе «Балтики» два матча.