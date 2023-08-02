Российский футболист рассказал, почему отказал европейским клубам

«Были переговоры, и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь. Я был интересен «Балтике», быстро обо всем договорились. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год, поэтому рад играть в этой команде и приносить пользу», — сказал Жиров.