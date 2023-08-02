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Немецкий клуб хочет обойти санкции и продать футболиста в Россию

Немецкий «Байер» намерен изучить возможность трансфера нападающего Сердара Азмуна в петербургский «Зенит» в условиях санкций, наложенных Евросоюзом на Россию. Об этом сообщает Kicker.

"Байер" изучает возможность продажи Азмуна в "Зенит" в обход санкций
© globallookpress.com

Как утверждает издание, чемпион России заявил о желании вернуть Азмуна, и «Байер» не против этого перехода. Сам игрок также намерен сменить обстановку после неудачных сезонов в Германии. Однако «Байеру», как и всем немецким компаниям, запрещено иметь дело с Россией, но клуб из Леверкузена намерен изучить возможность этого трансфера.

Контракт иранского футболиста с «Байером» действует до 2027 года. Всего в текущем сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга иранский форвард три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что французский клуб поставил «Динамо» ультиматум по переходу Захаряна.

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