«Зенит» подтвердил расставание с Малкомом

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

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Как сообщает пресс-служба клуба, «Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу 26-летнего бразильца в команду из Саудовской Аравии.

Сине-бело-голубые поблагодарили Малкома за годы, проведённые в Петербурге, и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.