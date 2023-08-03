Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Так, центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.