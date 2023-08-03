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Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Так, центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ
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4 августа (пятница)

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

5 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

6 августа (воскресенье)

«Балтика» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит»«Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

Футбол, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Евгений Буланов, Анатолий Жабченко, Павел Кукуян, Николай Волошин, Егор Болховитин, Иван Сиденков, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Николай Еремин, Илья Елеференко, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Сергей Французов, Артур Федоров, Константин Шаламберидзе, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Владимир Москалев, Роман Галимов, Артем Чистяков, Игорь Синер, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Сергей Мартынов, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Игорь Князев, Дмитрий Ермаков, Игорь Панин, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Алексей Воронцов, Дмитрий Семенов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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