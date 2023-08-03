Переход нападающего «Пахтакора» в ЦСКА задерживается из-за санкций

«Есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», – приводит слова Адисмана Sport24 .

Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за 19-летнего игрока € 500 тысяч. По информации «Чемпионата», контракт нападающего будет рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

Файзуллаев перешёл в «Пахтакор» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб шесть матчей и отметился двумя голами и одной результативной передачей. На счету футболиста три матча и один мяч за сборную Узбекистана.