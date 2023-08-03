Экс-арбитр Хусаинов: Безбородова подставили в матче «Ахмат» – ЦСКА

Хусаинов: Безбородова подставили в матче «Ахмат» – ЦСКА
Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал, что главного судью матча «Ахмат» – ЦСКА Владислава Безбородова могли подставить.
«Обычная практика, когда отстраняют арбитров. Это руководство демонстрирует, что у них все под контролем, принимаются меры. Да, то, что сделал Безбородов в Грозном — это косяк, и очень серьезный, но от этого никуда не деться. Сегодня его отстранили, а завтра вернут. Более того, я могу предположить, что это была подстава Безбородова», – приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».
Безбородов в прошлом туре, в матче между «Ахматом» и ЦСКА, ошибочно показал красную карточку Милану Гайичу, а также допустил базовую судейскую ошибку. Он неправильно заставил игрока перебить пенальти.
ЦСКА после игры подал протест, а РФС утвердил все ошибки российского арбитра.
В следующем туре ЦСКА на домашней арене примет «Локомотив», а «Ахмат» отправится в гости к «Сочи».