Экс-арбитр Хусаинов: Безбородова подставили в матче «Ахмат» – ЦСКА

«Обычная практика, когда отстраняют арбитров. Это руководство демонстрирует, что у них все под контролем, принимаются меры. Да, то, что сделал Безбородов в Грозном — это косяк, и очень серьезный, но от этого никуда не деться. Сегодня его отстранили, а завтра вернут. Более того, я могу предположить, что это была подстава Безбородова», – приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».