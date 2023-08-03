Защитник «Зенита» объяснил, почему не перешел в «Спартак

«Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации узнал со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.



Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.