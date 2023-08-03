«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе Санчеса. Вратарь скоро пройдет медосмотр
«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе вратаря Роберта Санчеса.
Как пишет The Athletic, клубы согласовали условия сделки. 25-летний вратарь скоро пройдет медосмотр для «Челси». Он станет конкурентом для Кепы Аррисабалаги, нынешнего первого номера лондонцев.
В новом клубе Санчес вновь поработает с тренером вратарей Беном Робертсом, который работал с ним в «Брайтоне».
В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Его не включили в состав команды на предсезонный тур по США.
Этим летом «Челси» уже подписал Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Лесли Угошукву и Анжело Габриэла. Скоро к команде должен присоединиться защитник «Монако» Аксель Дисаси.
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