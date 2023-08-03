«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе Санчеса

«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе вратаря Роберта Санчеса.

© Sports.ru

Как пишет The Athletic, клубы согласовали условия сделки. 25-летний вратарь скоро пройдет медосмотр для «Челси». Он станет конкурентом для Кепы Аррисабалаги, нынешнего первого номера лондонцев.

В новом клубе Санчес вновь поработает с тренером вратарей Беном Робертсом, который работал с ним в «Брайтоне».

В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Его не включили в состав команды на предсезонный тур по США.