Новичок «Зенита»: хотелось бы стать страхом и ужасом для остальных команд

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о трактовке своего необычного для России имени. Его слова передает «Чемпионат».
«Мое имя связано со страхом? Нет. Конечно, мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка. В Сербии это абсолютно нормальное имя. Так что ничего особенного», — сказал Эракович.
23 июля «Зенит» объявил о переходе Эраковича. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1.
В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.
В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1.
Эракович уже дебютировал за основную команду. Серб вышел на замену вместо Дмитрия Чистякова в начале первого тайма матча против «Ростова». Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1.
Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 6 августа в Санкт-Петербурге против московского «Динамо».