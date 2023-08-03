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Новичок "Зенита" Эракович хотел бы наводить ужас на команды РПЛ

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о трактовке своего необычного для России имени. Его слова передает «Чемпионат».

Новичок «Зенита»: хотелось бы стать страхом и ужасом для остальных команд
© РИА Новости

«Мое имя связано со страхом? Нет. Конечно, мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка. В Сербии это абсолютно нормальное имя. Так что ничего особенного», — сказал Эракович.

23 июля «Зенит» объявил о переходе Эраковича. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1.

Эракович уже дебютировал за основную команду. Серб вышел на замену вместо Дмитрия Чистякова в начале первого тайма матча против «Ростова». Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1.

Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 6 августа в Санкт-Петербурге против московского «Динамо».

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