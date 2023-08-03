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Азербайджанский футболист объяснил провал Дзюбы в Турции

Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Эмин Махмудов считает, что нападающий Артем Дзюба не смог заиграть в турецком чемпионате из-за целого ряда причин. Его слова передает Sport24.

Азербайджанский футболист объяснил провал Дзюбы в Турции
© Соцсети

«Не удивлен, что Дзюба до сих пор много забивает в чемпионате России. Он хороший футболист. Даже если Дзюбу и критиковали в «Спартаке», у него всегда были хорошие данные и качества, чтобы здорово играть.

Почему не получилось у Дзюбы в Турции? Там своеобразный чемпионат и политика у клубов. Нельзя сказать, что по одной какой-то причине не получилось», — сказал Махмудов.

Дзюба уехал в турецкий чемпионат в августе 2022 года. Он выступал за «Адану Демирспор». В клубе форвард провел всего несколько месяцев, после чего контракт между сторонами был расторгнут.

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт, а затем продлил его. В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 5 августа «Локомотив» рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА.

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