Азербайджанский футболист объяснил провал Дзюбы в Турции

«Не удивлен, что Дзюба до сих пор много забивает в чемпионате России. Он хороший футболист. Даже если Дзюбу и критиковали в «Спартаке», у него всегда были хорошие данные и качества, чтобы здорово играть.



Почему не получилось у Дзюбы в Турции? Там своеобразный чемпионат и политика у клубов. Нельзя сказать, что по одной какой-то причине не получилось», — сказал Махмудов.