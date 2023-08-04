Малком прилетел с «Аль-Хилялем» на матч с «Аль-Иттихадом» Бензема

Экс-игрок «Зенита» Малком прилетел вместе со своим новым клубом «Аль-Хиляль» на матч Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом», за который выступает Карим Бензема, сообщает пресс-служба клуба.

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Четвертьфинальный матч между двумя саудовскими командами состоится 5 августа в 21:00 мск.

Новый клуб бывшего игрока «Зенита» закончил групповой этап Клубного кубка арабских чемпионов на втором месте, пропустив вперёд катарский «Аль-Садд». Саудовцы набрали четыре очка в трёх играх, одержав одну победу и одну ничью.