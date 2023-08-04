«Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за €15 млн

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» и «Аль-Ахли Джидда» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара примерно за 15 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет подписана в течение нескольких часов, когда клубы сверят документы.

Кессиэ заключит с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек.