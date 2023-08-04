Нападающий Лебеденко высказался о причинах вылета «Торпедо» из РПЛ

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил в интервью «Матч ТВ», что в прошлом сезоне команде не хватило стабильности, нужно было изначально довериться какому то одному тренерскому штабу.

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В прошлом сезоне «Торпедо» заняло последнее, шестнадцатое место в Российской премьер лиге и вылетело в МЕЛБЕТ Первую Лигу.

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— Оглядываясь назад, как думаете, почему вылетели по итогам прошлого сезона?

— Прежде всего, это неправильная оценка того, в каком состоянии клуб должен был подойти к сезону. Если сравнивать с условным «Факелом», их «болтало» меньше. Было меньше рокировок в руководящем и тренерском штабах. У нас же четыре перемены в тренерском штабе и три — в руководстве. По моему мнению, это много. Каждый раз новые требования, добавлялись новые игроки. За год порядка 40 футболистов пришло, наверное.

Просто не хватило стабильности. Нужно было довериться какому то одному штабу. С другой стороны, хотели сделать как лучше. До последнего хотели спасти команду. Просто не получилось.

Тем не менее опыт получен. Негативный, но тоже опыт. Пример, как не надо делать. Не говорю, что какой то конкретный штаб виноват в произошедшем. Возможно, кому то времени не хватило, доверия. Просто потрясло команду. И понятно, когда на встрече с болельщиками звучит слово «позорники», то крайними как раз в ситуации выходим мы, игроки, как лицо команды.

Мы старались, делали, что могли в тот момент. Приобретенные новички просто не принесли результата, которым мы были бы довольны. И игроки недовольны, и клуб недоволен. Поэтому в межсезонье произошли изменения, и многие из тех, кто выступал в прошлом сезоне, остались вне команды.

— Понимаю, как на футболиста обычно влияют изменения в тренерском штабе. Смена функционеров тоже чувствуется, или игроки чаще всего не обращают внимания?

— По моему опыту, любая перестановка в клубе — всегда риск и для футболистов в том числе. Потому что руководство всегда приходит со своим видением. Бывают люди в руководстве, которые начинают вмешиваться и в тренировочный процесс. Все по разному себя ведут. Так что оказываются под ударом вообще все игроки, когда меняется тренерский штаб или руководство. Это нормально. Плюс, часто случается, когда происходят изменения среди руководителей, то отцепляются и какие то футболисты, — сказал Лебеденко «Матч ТВ».