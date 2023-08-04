Нападающий «Балтики» рассказал, как в Чили отнеслись бы к возможному матчу с Россией

«Возможно ли организовать матч сборных Чили и России? Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили бы позитивно отнеслись к возможности сыграть с командой России», — приводит слова Анхело Энрикеса Sport24.