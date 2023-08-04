На Украине предъявили обвинение Евгению Гинеру

Служба безопасности Украины сообщила на своем официальном сайте, что заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру.

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Как говорится в заявлении, его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию России патронами. По украинскому законодательству Евгению Гинеру по статье «пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» может грозить пожизненное лишение свободы.

У Гинера есть большой бизнес на Украине (гостиницы, металлургические заводы и торговые центры). Высший антикоррупционный суд Украины намерен национализировать его активы.

В октябре 2022 года Гинер вошел в санкционный список Украины.