На Украине предъявили обвинение Евгению Гинеру

СБУ выдвинула обвинения президенту ЦСКА Гинеру за помощь армии РФ
Служба безопасности Украины сообщила на своем официальном сайте, что заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру.
Как говорится в заявлении, его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию России патронами. По украинскому законодательству Евгению Гинеру по статье «пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» может грозить пожизненное лишение свободы.
У Гинера есть большой бизнес на Украине (гостиницы, металлургические заводы и торговые центры). Высший антикоррупционный суд Украины намерен национализировать его активы.
В октябре 2022 года Гинер вошел в санкционный список Украины.
В 2001 году Гинер стал президентом и владельцем футбольного клуба ЦСКА. С 2019 года 75 процентов акций клуба принадлежали компании ВЭБ. После событий на Украине корпорация попала под санкции, что затруднило финансовую деятельность.