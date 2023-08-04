«Спартак» заплатит € 16,25 млн за бывшего защитника «Рубина» Старфельта

Защитник «Селтика» Карл Старфельт близок к возвращению в РПЛ. 28-летний швед вскоре может стать игроком московского «Спартака».

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Как сообщает журналист Гевин Рид на своей странице в «Твиттере», 10 августа швед вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра перед заключения контракта с красно-белыми. По утверждениям источника, сумма трансфера составит примерно € 16,25 млн.

В минувшем сезоне шведский защитник провёл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом. Контракт Старфельта с «Селтиком» рассчитан до 30 мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 6,5 млн.