Экс-игрок «Рубина» назвал самого талантливого футболиста, не игравшего за сборную

Экс-футболист Попов считает, что Коломейцев мог бы заиграть в сборной России
Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов считает Александра Коломейцева самым талантливым отечественным футболистом, не попавшим в сборную России. Его слова передает Legalbet.
«Самый талантливый футболист, который не получил вызов в сборную России? Коломейцев, потому что он был талантливым футболистом, хорошо видел поле, вел игру. Он мог бы заиграть в сборной России. Но, думаю, виноваты агентские игры. Потом он перешел в «Локомотив», стал чемпионом, но травмы его замучили.
Было много игроков, которые себя погубили. Техничных и одаренных футболистов в России немерено. Другое дело, что им не позволял развиваться интеллект», — сказал Попов.
Коломейцев за свою карьеру поиграл в «Торпедо», «Амкаре» и «Локомотиве». В 2020 году он завершил свою профессиональную карьеру.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.