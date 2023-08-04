Экс-игрок «Рубина» назвал самого талантливого футболиста, не игравшего за сборную

«Самый талантливый футболист, который не получил вызов в сборную России? Коломейцев, потому что он был талантливым футболистом, хорошо видел поле, вел игру. Он мог бы заиграть в сборной России. Но, думаю, виноваты агентские игры. Потом он перешел в «Локомотив», стал чемпионом, но травмы его замучили.



Было много игроков, которые себя погубили. Техничных и одаренных футболистов в России немерено. Другое дело, что им не позволял развиваться интеллект», — сказал Попов.