Семь стран купили права на показ матчей РПЛ
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал в каких странах будут показывать чемпионат России.
«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ» - приводит слова Фетисова ТАСС.
Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. После двух туров лидирует в чемпионате «Краснодар» с 6 очками. Второе место занимает московский «Спартак» (6 очков).
Третий тур стартует сегодня, 4 августа с матча «Краснодар» - «Пари НН».
В прошлом сезоне золотые медали РПЛ взял питерский «Зенит» (70 очков).