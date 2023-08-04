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Семь стран купили права на показ матчей РПЛ

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал в каких странах будут показывать чемпионат России.

Семь стран купили права на показ матчей РПЛ
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«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ» - приводит слова Фетисова ТАСС.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. После двух туров лидирует в чемпионате «Краснодар» с 6 очками. Второе место занимает московский «Спартак» (6 очков).

Третий тур стартует сегодня, 4 августа с матча «Краснодар» - «Пари НН».

В прошлом сезоне золотые медали РПЛ взял питерский «Зенит» (70 очков).