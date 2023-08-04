Семь стран купили права на показ матчей РПЛ

«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ» - приводит слова Фетисова ТАСС.