Экс-арбитр Егоров призвал понять и простить Безбородова

«Я против наказаний. Нужно просто проводить совещания. Может, судьям сделать какую-то кнопку, чтобы весь матч шёл эфир. Видео теперь во всех видах спорта, но ошибок меньше не становится, а скандалы всё ярче и ярче. Человеческий фактор никто не отменял. В этом случае надо понять и простить», – приводит слова Егорова Legalbet.