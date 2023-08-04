Экс-арбитр Егоров призвал понять и простить Безбородова

Егоров призвал понять и простить Безбородова
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался об ошибках главного арбитра Владислава Безбородова матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.
«Я против наказаний. Нужно просто проводить совещания. Может, судьям сделать какую-то кнопку, чтобы весь матч шёл эфир. Видео теперь во всех видах спорта, но ошибок меньше не становится, а скандалы всё ярче и ярче. Человеческий фактор никто не отменял. В этом случае надо понять и простить», – приводит слова Егорова Legalbet.
Безбородов в прошлом туре, в матче между «Ахматом» и ЦСКА, ошибочно показал красную карточку Милану Гайичу, а также допустил базовую судейскую ошибку. Он неправильно заставил игрока перебить пенальти.
В прошлом сезоне Безбородов стал лучшим арбитром чемпионата России.
После второго тура РПЛ ЦСКА занимает восьмое место с 3 очками: проиграли «Уралу» (1:2) и обыграли «Ахмат» (3:2). Грозненский клуб расположился на 14 месте после двух поражений.