Стало известно состояние Марио Фернандеса после перехода в «Зенит»

Жорже Машаду, агент защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, в интервью Sport24 заявил о том, что его клиент чувствует себя хорошо в новой команде.

© Газета.Ru

«Фернандес полностью адаптировался в «Зените». Он невероятно счастлив в клубе», — заявил Машаду.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В составе армейского клуба Фернандес провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей.