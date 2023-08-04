Судья Семенов получил повреждение в матче "Краснодар" - "Пари НН"

Судья на линии Дмитрий Семенов получил повреждение по ходу матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Пари Нижним Новгородом».

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Арбитр на первых минутах оступился и подвернул голеностоп, после чего его заменил резервный судья Роман Сафьян.

Помощь травмировавшемуся рефери оказывал сотрудник медицинской бригады «Краснодара».

Матч «Краснодар» — «Пари НН» открыл программу третьего тура РПЛ. В данный момент в игре идет первый тайм, счет не открыт — 0:0.

После двух туров команда под руководством Владимира Илича занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав шесть очков из шести возможных.