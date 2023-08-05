Новички не хотят переходить в «ПСЖ» из-за Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно не может полноценно подписывать новых игроков из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe.

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Как утверждает издание, отсутствие ясности в ситуации с Мбаппе останавливает футболистов от перехода в парижский клуб. Отмечается, что некоторые кандидаты не захотели переходить до тех пор, пока вопрос не разрешится.

Этим летом команду пополнили уже несколько игроков. Хави Симонс вернулся из аренды в ПСВ, Лука Эрнандес перешел из «Баварии», защитник Милан Шкриньяр из «Интера», Мануэль Угарте из «Спортинга», Марко Асенсио из «Реала» и Ли Кан Ин из «Мальорки».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.