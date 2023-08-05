"Аякс" хочет отказаться от трансфера футболиста Сперцяна

Нидерландский футбольный клуб "Аякс" хочет отказаться от покупки армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна по моральным соображениям. Об этом сообщает нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на источники в наблюдательном совете клуба.

По информации источника, наблюдательный совет считает аморальными переговоры с российскими клубами. Тем не менее, спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтат планирует завершить сделку по приобретению армянского игрока.

22 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Аякс" готов заплатить €8,5 млн, а также включить в сделку бонусы в размере €2 млн. При этом, согласно информации источника, "Краснодар" в будущем сможет получить 10% от следующей продажи игрока. Позднее "Спорт-экспресс" сообщил, что "Краснодар" отклонил предложение клуба из Нидерландов. 23 июля армянский журналист Грач Хачатрян на своей странице в X ("икс", ранее Twitter) написал, что руководство "Аякса" планирует улучшить предложение по покупке Сперцяна.