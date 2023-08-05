"Крылья Советов" разгромили "Ростов" со счетом 5:1

В матче третьего тура РПЛ в Самаре "Крылья Советов" со счетом 5:1 разгромили "Ростов".

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Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте встречи. Первая же опасная атака самарцев завершилась точным ударом Владимира Хубулова. Всего через шесть минут "Крылья Советов"смели отличиться во второй раз. На этот раз голкипера гостей Сергея Песьякова огорчил Никита Салтыков.

Гости сумели ненадолго вернуть интригу в матче. На 22-й минуте Николай Комличенко сократил разницу в счете, но еще до перерыва Салтыков оформил дубль - 3:1.

Во втором тайме хозяева продолжили атаковать. На 74-й минуте грубая ошибка Песьякова, не сумевшего поймать отскочивший от газона мяч, привела к голу Егора Карпицкого.

А под занавес встречи голкипер "Ростова" сбил игрока хозяев в штрафной и Роман Ежов с пенальти установил окончательный результат - 5:1.