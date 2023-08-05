Экс-судья Хусаинов назвал две главных черты футбольного арбитра

Экс-судья Хусаинов призвал отказаться от возрастного ценза для арбитров в РПЛ
Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов в беседе с Legalbet раскритиковал идею внедрения возрастного ценза для арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив о том, что возраст рефери не влияет на качество его работы.
По его словам, основным критерием для оценки работы судьи должно быть качество принимаемых им решений.
«К сожалению, человеческий фактор тоже имеет значение. Ты пришел в судейство, чтобы пару копеек заработать или помочь футболистам соблюдать правила?
Всех денег не заработаешь, поэтому главное для арбитра — сохранить честь и достоинство», — заявил Хусаинов.
Перед новым сезоном департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавил сербский специалист Милорад Мажич.
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