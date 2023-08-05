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Экс-судья Хусаинов призвал отказаться от возрастного ценза для арбитров в РПЛ

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов в беседе с Legalbet раскритиковал идею внедрения возрастного ценза для арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив о том, что возраст рефери не влияет на качество его работы.

Экс-судья Хусаинов назвал две главных черты футбольного арбитра
© РИА Новости

По его словам, основным критерием для оценки работы судьи должно быть качество принимаемых им решений.

«К сожалению, человеческий фактор тоже имеет значение. Ты пришел в судейство, чтобы пару копеек заработать или помочь футболистам соблюдать правила?

Всех денег не заработаешь, поэтому главное для арбитра — сохранить честь и достоинство», — заявил Хусаинов.

Перед новым сезоном департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавил сербский специалист Милорад Мажич.

Ранее Александр Мостовой высмеял главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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