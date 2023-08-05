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«Химки» обыграли «Шинник» в матче Первой лиги

Подмосковные «Химки» победили ярославский «Шинник» в матче 4 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги.

«Химки» обыграли «Шинник» в матче Первой лиги
© ФК «Химки»

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Олег Исаенко (20 я минута) и Захар Волков (45+2). У хозяев поля отличился Илья Рубцов (31).

В турнирной таблице «Химки» с шестью очками занимают седьмое место. В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет дома с московской «Родиной» 12 августа.

«Шинник» набрал три очка и идет 14 м. Ярославцы 12 августа встретятся на выезде с «Ленинградцем».