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Арбитр Федотов считает, что ошибка судьи привела к голу в ворота "Спартака"

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что арбитр Евгений Кукуляк ошибся, назначив в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" штрафной в ворота красно-белых, который привел к забитому мячу, передает "Чемпионат". "Кукуляк ошибся, назначив штрафной в пользу "Рубина". Для меня это вообще не штрафной в ворота "Спартака", там не было фола. Была симуляция игрока "Рубина", - сказал Федотов. Сейчас идет 75-я минута матча. "Спартак" ведет со счетом 4:1. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка.

Арбитр Федотов считает, что ошибка судьи привела к голу в ворота "Спартака"
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