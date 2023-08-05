Дубль Мухина помог ЦСКА разгромить "Локомотив"

ЦСКА одержал разгромную победу над "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 3-го тура чемпионата России.

Встреча на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0) в пользу "армейцев". На 29-й минуте нападающий Федор Чалов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед - 1:0. 25-летний москвич забил свой четвертый мяч с 11-метровой отметки в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил гонку бомбардиров. Спустя всего 2 минуты защитник Милан Гайич удвоил счет - 2:0. Чалов изящно ассистировал сербу пяткой.

На 55-й минуте хавбек ЦСКА Максим Мухин довел преимущество "красно-синих" до разгромного - 3:0. На 61-й минуте 19-летний защитник "железнодорожников" Егор Погостнов отквитал один мяч - 3:1. Однако через 2 минуты 21-летний Мухин оформил дубль и оформил разгром "Локомотива" - 4:1.

После трех сыгранных туров ЦСКА набрал 6 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. "Локомотив" с 4 очками опустился на восьмую строчку в чемпионате России.

РПЛ. 3-й тур

ЦСКА 4:1 "Локомотив"