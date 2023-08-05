Дубль Мухина помог ЦСКА разгромить "Локомотив" в столичном дерби в 3-м туре РПЛ
ЦСКА одержал разгромную победу над "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 3-го тура чемпионата России.
Встреча на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0) в пользу "армейцев". На 29-й минуте нападающий Федор Чалов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед - 1:0. 25-летний москвич забил свой четвертый мяч с 11-метровой отметки в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил гонку бомбардиров. Спустя всего 2 минуты защитник Милан Гайич удвоил счет - 2:0. Чалов изящно ассистировал сербу пяткой.
На 55-й минуте хавбек ЦСКА Максим Мухин довел преимущество "красно-синих" до разгромного - 3:0. На 61-й минуте 19-летний защитник "железнодорожников" Егор Погостнов отквитал один мяч - 3:1. Однако через 2 минуты 21-летний Мухин оформил дубль и оформил разгром "Локомотива" - 4:1.
После трех сыгранных туров ЦСКА набрал 6 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. "Локомотив" с 4 очками опустился на восьмую строчку в чемпионате России.
РПЛ. 3-й тур
ЦСКА 4:1 "Локомотив"
Голы: Чалов, 29 (пен.), Гайич, 31, Мухин, 55, 63 - Погостнов, 61.