Малком забил первый гол за «Аль-Хиляль»

Продолжается матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречаются саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Нападающий Малком, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», отметился голом на 70-й встречи, укрепив преимущество своей команды.

26-летний Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.