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Пост женской сборной США по футболу в соцсетях вызвал скандал в Австралии

Пост женской сборной США в Twitter соцсетях вызвал скандал в Австралии, где в эти дни проходит чемпионат мира.

Сборная США по футболу попала в скандал из-за поста в соцсетях
© РИА Новости

Американки выложили фото из австралийского города Мельбурна с подписью «под огнями Мелби», что вызвало негативную реакцию среди местных болельщиков.

«Я не знала, что сокращение названия города вызвало негатив. Австралийцы говорят «brekkie» вместо «breakfast» (завтрак). Я думала, что «Мелби» — это продолжение тенденции», — сказала нападающая сборной США Алекс Морган в интервью Pro Soccer Wire.

Сборная США сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира против национальной команды Швеции. Встреча состоится 6 августа. Команды выйдут на поле в 12.00 по московскому времени. Американки являются действующими чемпионками мира.

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