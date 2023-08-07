Стало известно о желании Неймара вернуться в "Барселону"

Бразильский футболист Неймар хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» и вернуться в «Барселону» этим летом. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным французского издания, форвард сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна. Он также выразил желание вернуться в каталонский клуб.

Отмечается, что после возвращения «ПСЖ» в Париж из предсезонного турне Неймар месте со своей семьей и агентом Пини Захави приняли решение покинуть клуб.

31-летнего Неймара шокировала акция протеста фанатов возле его дома в мае. Футболист не чувствует себя защищенным, чего никогда не случалось в «Барселоне».

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 играх, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа.