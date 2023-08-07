Экс-капитан «Спартака» о старте сезона для клуба: не надо сходить с ума

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белым зачастую не хватает стабильности. Его слова передает «Матч ТВ».
«Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй — непонятно, что произошло.
Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.
Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Все будет меняться», — сказал Глушаков.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые делят первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом располагаются екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов», в активе которых по две победы.
В минувшем сезоне «Спартак» стал обладателем бронзовых наград.
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