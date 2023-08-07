Экс-капитан «Спартака» о старте сезона для клуба: не надо сходить с ума

«Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй — непонятно, что произошло.



Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.



Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Все будет меняться», — сказал Глушаков.