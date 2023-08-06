Россия предложила сыграть матч команде из Африки

Россия предложила сыграть футбольный товарищеский матч национальной команде из Африки
Российский футбольный союз (РФС) подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между национальными командами, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Мали.
«Мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», — сказали в пресс-службе.
8 сентября Мали проведет игру Кубка Африканских наций против Южного Судана. 12 сентября у Мали запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.