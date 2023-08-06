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Россия предложила сыграть футбольный товарищеский матч национальной команде из Африки

Российский футбольный союз (РФС) подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между национальными командами, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Мали.

Россия предложила сыграть матч команде из Африки
© Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», — сказали в пресс-службе.

8 сентября Мали проведет игру Кубка Африканских наций против Южного Судана. 12 сентября у Мали запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

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