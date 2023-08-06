Акинфеев отреагировал на смерть Мандрыкина

Капитан ЦСКА Акинфеев назвал огромной утратой смерть Мандрыкина
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что уход из жизни бывшего партнера по армейскому клубу Вениамина Мандрыкина стал большой утратой для него. Его слова передает «Матч ТВ».
«Мой добрый друг, очень cветлый человек. Наcтоящий. И cильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно оcознавать, что так вcе закончилоcь. Покойcя c миром, Веня», — сказал Акинфеев.
Мандрыкин умер от инфаркта. Ему был 41 год.
Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а также в 2007 году. В это время он трижды с командой выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четырежды Кубок страны. На его счету два матча за сборную России. В 2003 году он сыграл в товарищеском матче против Кипра (1:0) и принял участие в отборочной игре Евро-2004 против Грузии (0:1).
В 2000 году Мандрыкин вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
Также Мандрыкин выступал за «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». Начал карьеру Мандрыкин во владикавказской «Алании» в 1997 году.