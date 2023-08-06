Акинфеев отреагировал на смерть Мандрыкина

«Мой добрый друг, очень cветлый человек. Наcтоящий. И cильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно оcознавать, что так вcе закончилоcь. Покойcя c миром, Веня», — сказал Акинфеев.

Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а также в 2007 году. В это время он трижды с командой выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четырежды Кубок страны. На его счету два матча за сборную России. В 2003 году он сыграл в товарищеском матче против Кипра (1:0) и принял участие в отборочной игре Евро-2004 против Грузии (0:1).