«Бавария» обыграла «Монако» в товарищеском матче

«Бавария» одержала победу над «Монако» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев. В составе победителей мячи забили Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Серж Гнабри, реализовавший пенальти. За «Монако» отличились Такуми Минамино и Виссам Бен Йеддер. Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту и не отметился результативными действиями. «Бавария» в субботу сыграет с «Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии. В первом туре Бундеслиги «Бавария» 18 августа встретится на выезде с бременским «Вердером». В стартовом матче чемпионата Франции «Монако» на выезде встретится с «Клермоном» 13 августа. Товарищеский матч «Бавария» (Мюнхен) — «Монако» (Монако) — 4:2 (3:1) Голы: Лаймер, 31. Мусиала, 42. Гнабри, 45 (с пенальти). Сане, 68. — Минамино, 29. Бен-Йеддер, 64 (с пенальти).