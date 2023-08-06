ЦСКА разгромил "Локомотив" со счетом - 4:1

Серебряный призер прошлого розыгрыша Премьер-лиги ЦСКА выиграл уже третий матч подряд с общим счетом 13:3. В поединке третьего тура чемпионата армейцы не оставили никаких шансов "Локомотиву" - 4:1.

© rg.ru

В отличие от конкурентов, "красно-синие" крайне пассивно провели летнее межсезонье. Клуб не купил ни одного новичка, да к тому же потерял одного из лидеров, парагвайца Хесуса Медину, который перешел в "Спартак". Тем не менее, после небольшой пробуксовки на старте сезона, ЦСКА начал потихоньку прибавлять. Победы над "Оренбургом" (6:0) в Кубке и "Ахматом" (3:2) в первенстве впечатлили, но разгром "Локомотива" должен был еще больше воодушевить болельщиков. Подопечные Владимира Федотова разгромили набравший отличный ход "Локомотив", нанеся "красно-зеленым" самое крупное поражение при Михаиле Галактионове.

Видео дня

- Было мощное начало от соперника. Мы неудачно вошли в игру, Сергей Пиняев мог открывать счет. Но нам повезло, не забил. После того эпизода инициатива стала потихоньку переходить к нам. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол. В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли, что у них теперь появятся зоны, и воспользовались этим. К сожалению, пропустили необязательный мяч, так что есть над чем работать, - отметил Федотов.

Столичные армейцы одержали три победы во всех турнирах, забив 13мячей.

К слову, ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Локомотива" в официальных матчах, насчитывавшую 11 встреч. "Первые минуты были за нами. У армейцев и шансов-то не было. Но они забили трижды и обеспечили результат. В тактически равном футболе сказались нюансы. Попали под пенальти, потом второй мяч - и эмоциональный запал стал другим, соперник воспрял духом", - подчеркнул рулевой "красно-зеленых" Михаил Галактионов.

Впечатляет "Спартак": москвичи выиграли все четыре матча на старте сезона во всех турнирах. На выходных команда Гильермо Абаскаля разгромила в гостях казанский "Рубин" со счетом 4:1. Второй мяч у "красно-белых" забил Медина, впервые вышедший на поле в составе нового клуба.

Неудивительно, что именно спартаковцы рассматриваются многими экспертами как главные претенденты на золото. В отличие от "Зенита", потерявшего летом Далера Кузяева и, что самое важное, бразильца Малкома, столичный клуб никого из лидеров не отпустил, да и усилился качественно. Одни только Медина с конголезцем Тео Бонгондой чего стоят.

- Мы удовлетворены. Радостно, с каким настроем и самоотдачей играла команда. Надо продолжать прогрессировать. Ребята чувствуют силу и уверенность в себе, - сказал Абаскаль. - При этом есть моменты, требующие анализа. Никогда нельзя быть конформистами, особенно в современном футболе - сегодня ты побеждаешь, а завтра у тебя могут быть проблемы.

По мнению главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова, ключевым эпизодом встречи стал второй пропущенный мяч. "Была очень нехорошая реакция на гол Медины. Ничего не предвещало его - и вдруг мы пропускаем. Команда выбилась из колеи и минут 15 была в каком-то нокауте. Соперник воспользовался шансом и добил нас", - заявил Рахимов.

Вместе со "Спартаком" максимальные девять очков в трех турах набрала еще одна команда - "Краснодар". Южане на удивление расчетливы в нынешнем сезоне. Если раньше "быки" не умели, что называется, играть на результат, то теперь ситуация иная. В двух последних матчах против "Сочи" (2:0) и "Пари НН" (1:0) у краснодарцев были большие проблемы с атакой, но подопечные Владимира Ивича добивались своего.

- Думаю, сейчас в нашей игре прослеживается цель - победить любой ценой. Возможно, мы не так ярко выглядим, однако все как один ведем матч к трем очкам. Раньше у нас такого не было. Мы могли вести в счете 2:0 и уступить. Надеюсь, такого больше не повторится. Сейчас мы понимаем ценность результата, - уверен голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.