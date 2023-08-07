Тюкавин прокомментировал желание Аршавина «уворовать» его в «Зенит»

«Хочу играть в футбол — забивать и выигрывать трофеи. Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.



Стремление Аршавина уворовать меня в «Зенит»? Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут (пытаться) уворовать? Пусть попробуют», — сказал Тюкавин.