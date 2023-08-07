Тюкавин прокомментировал желание Аршавина «уворовать» его в «Зенит»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не убежит из команды, несмотря на желание Андрея Аршавина забрать его в «Зенит». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Хочу играть в футбол — забивать и выигрывать трофеи. Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.
Стремление Аршавина уворовать меня в «Зенит»? Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут (пытаться) уворовать? Пусть попробуют», — сказал Тюкавин.
Тюкавин является воспитанником бело-голубых. За основную команду он дебютировал в 2020 году. Через год нападающий был впервые вызван в сборную России.
6 августа в матче против «Зенита» Тюкавин стал автором дубля. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 3:2. Помимо Тюкавина голом в составе победителей отметился Вячеслав Грулев.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. «Динамо», набрав четыре очка, делит шестое место с тремя командами.