Тренер Кузнецов раскритиковал защитников "Зенита" после поражения от "Динамо"

Главный тренер команды Медийной футбольной лиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал игру петербургского «Зенита» в матче с московским «Динамо» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Legalbet.
«Понимаю ли я, во что играет «Зенит»? В атаке то еще более менее. То, что мы увидели в обороне — ужас. Защитники смотрят на мяч, а у них игроки соперника бегут за спины и забивают гол, пытаются гадать и идти перехватывать.
Кто их так учил играть? Видимо, научили до прихода в «Зенит». Индивидуальные ошибки cыграли на руку «Динамо». Cможет ли Cемак их переучить? А еcть ли на это время, чтобы переучивать? В ходе чемпионата? У них обойма хорошая, пока могут позволить cебе проигрывать.
Как долго будут терпеть отcутcтвие результата? Никто не знает, какой лимит доверия у Cемака, но от «Зенита» ждут первого меcта. C таким бюджетом, c таким подбором игроков, но ему могут не проcтить неcкольких поражений и неудачных выcтуплений.
Может, у него есть какой-то карт-бланш. Если с «Факелом» и «Спартаком» не досчитаются очков, то тогда пойдут разговоры, а пока все поправимо», — заявил специалист.
6 августа «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге московскому «Динамо» (2:3). В составе гостей голами отметились Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты) и Владислав Грулев (90+6). У сине-бело-голубых мячи забили Фабиан Бальбуэна (автогол, 9-я) и Иван Сергеев (90-я).
На четвертой компенсированной минуте второго тайма главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса после просмотра видеоповтора.
Ранее Зарема Салихова пошутила о поражении «Зенита» от «Динамо».