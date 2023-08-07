Тренер Кузнецов раскритиковал защитников "Зенита" после поражения от "Динамо"

«Понимаю ли я, во что играет «Зенит»? В атаке то еще более менее. То, что мы увидели в обороне — ужас. Защитники смотрят на мяч, а у них игроки соперника бегут за спины и забивают гол, пытаются гадать и идти перехватывать.



Кто их так учил играть? Видимо, научили до прихода в «Зенит». Индивидуальные ошибки cыграли на руку «Динамо». Cможет ли Cемак их переучить? А еcть ли на это время, чтобы переучивать? В ходе чемпионата? У них обойма хорошая, пока могут позволить cебе проигрывать.



Как долго будут терпеть отcутcтвие результата? Никто не знает, какой лимит доверия у Cемака, но от «Зенита» ждут первого меcта. C таким бюджетом, c таким подбором игроков, но ему могут не проcтить неcкольких поражений и неудачных выcтуплений.



Может, у него есть какой-то карт-бланш. Если с «Факелом» и «Спартаком» не досчитаются очков, то тогда пойдут разговоры, а пока все поправимо», — заявил специалист.