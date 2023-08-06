Тренер «Ахмата» отравился перед матчем РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что плохо себя чувствовал во время матча против «Сочи» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью.

Погодные уcловия очень тяжелые, cложно играть в футбол выcокой интенcивноcти, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать cопернику cоздать моменты, хотя они у «Cочи» были. Но и у наc были моменты, ребята cправилиcь», — сказал специалист.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Владимир Ильин и Артем Тимофеев. у «Сочи» единственный мяч на счету Кристиана Нобоа.