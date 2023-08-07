Бывший футболист "Зенита" Оздоев перешел в греческий ПАОК

В понедельник пресс-служба ПАОКа сообщила о подписании контракта с Оздоевым. Договор подписан до конца сезона 2024/25. В новой команде 30-летний россиянин будет выступать под номером 27.

По информации СМИ сумма трансфера составила около 600 тысяч евро. Ранее Оздоев выступал за турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк", в который он перешел после того, как у него закончился контракт с "Зенитом" летом 2022 года.