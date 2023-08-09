«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Астана» приедут на турнир в Москве

«Это супертурнир, организаторы молодцы. Это соревнование определенно украшение всего юношеского футбола и возможность посмотреть на наших ребят на международном уровне, сравнить школы.



Самое главное в таких турнирах — ребятам показать все свои лучшие качества, и я очень надеюсь, что нам удастся открыть для себя новые имена», — заявил Руслан Пименов.