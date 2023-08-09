«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Астана» приедут на турнир в Москве

В Москве с 15 по 19 августа пройдет ежегодный международный турнир UTLC CUP, в котором примут участие восемь сильнейших академий из России, Белоруссии, Турции, Казахстана и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
6 августа прошла жеребьевка участников турнира, в которой приняли участие генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром, директор департамента развития молодежного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг, а также экс-игроки «железнодорожников» и сборной России Дмитрий Сенников и Руслан Пименов.
Восемь команд 2009 года рождения поделились на следующие группы:
Группа А – «ЦСКА» (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция) , «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Минск, Белоруссия);
Матчи турнира состоятся на стадионе «Сапсан Арена», а финалисты UTLC CUP сыграют 19 августа на «РЖД Арене».
Победителями предыдущих лет становились такие команды, как «Барселона», «Црвена Звезда», «Спарта» и «Локомотив».
«Это супертурнир, организаторы молодцы. Это соревнование определенно украшение всего юношеского футбола и возможность посмотреть на наших ребят на международном уровне, сравнить школы.
Самое главное в таких турнирах — ребятам показать все свои лучшие качества, и я очень надеюсь, что нам удастся открыть для себя новые имена», — заявил Руслан Пименов.