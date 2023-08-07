Газзаев рассказал о «важном» звонке от жены украинского тренера

Газзаев признался, что его тронули слова жены Лобановского после победы в КУ
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил трогательное поздравление от жены украинского тренера Валерия Лобановского после победы армейцев в Кубке УЕФА. Его слова передает «Матч ТВ».
«Одна из первых, кто поздравил меня — супруга Лобановского. Только прилетели с Лиссабона, сразу звонок — она поздравила, сказала трогательные слова. Для меня это был самый важный звонок, все мы уважали Валерия Васильевича, он вошел в историю футбола как великий тренер», — сказал Газзаев.
Лобановский в разные годы тренировал киевское «Динамо», сборные СССР и Украины.
18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.