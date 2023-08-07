Газзаев рассказал о «важном» звонке от жены украинского тренера

«Одна из первых, кто поздравил меня — супруга Лобановского. Только прилетели с Лиссабона, сразу звонок — она поздравила, сказала трогательные слова. Для меня это был самый важный звонок, все мы уважали Валерия Васильевича, он вошел в историю футбола как великий тренер», — сказал Газзаев.