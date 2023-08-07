Сбежавший из "Рубина" испанский физиотерапевт проиграл клубу в суде

Бывший физиотерапевт казанского "Рубина" Молинос Домене Хосе Карлос, который сейчас является персональным тренером нападающего итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, не смог отсудить у клуба долги по зарплате. Как сказал "Реальному времени" адвокат Карлоса, Виктор Кремсалюк они уже подали апелляцию на это решение. Подробнее — в материале издания.

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Врач потребовал деньги у клуба из заграницы

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Карлос просил взыскать с клуб следующие суммы: задолженность по трудовому договору в 213 тысяч рублей, а также 15,9 тысяч евро, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 132 тысяч рублей. Но и это еще не все, физиотерапевт по другому договору собирался взыскать долг в 174 тысячи рублей и 3 тысяч евро, а также 463 тысяч рублей за неотгуленный отпуск. И на этом требования Карлоса не заканчиваются, он потребовал от казанцев еще и 100 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также компенсацию за аренду жилья в 300 тысяч рублей. На заседании представитель Карлоса говорил, что клуб должен физиотерапевту выплаты за 2021 и 2022 год.

Чтобы разобраться в точных суммах, сколько же Хосе Карлос хочет получить от клуба "Реальное время" связалось с его адвокатом Виктором Кремсалюком, но он отказался огласить точную сумму денег, которую хочет получить врач.

К слову, "Рубин" не согласился с предъявленными требованиями врача. На заседании суда его представители просили применить срок исковой давности к заявленным требованиям. В деле также фигурировала и трудовая инспекция Татарстана, но на процесс их представители не пришли.

В свою защиту адвокаты футбольного клуба представили соглашение о расторжении трудового договора. Также они приложили к делу ответ МВД Татарстана, в котором говорилось, что Карлос просит возместить ему деньги за период, когда его не было в России. Но, как сообщил на заседании адвокат врача Кремсалюк, Карлос не ставил свою подпись под договором о расторжении контракта. Однако этот довод в суде отклонили, сославшись на то, что взаимодействие работника и работодателя может осуществляться путем обмена электронными документами с использованием электронной подписи. Причем этой формой заключения договора Карлос и клуб уже пользовались.

В суде юрист Карлоса указывал на то, что при его увольнении клуб нарушил трудовое законодательство, разорвав с ним договор. Но, согласно сведениям МВД Татарстана, Молинос Домене Хосе Карлос в начале марта 2022 года уже находился за пределами России, что подтвердил его представитель Виктор Кремсалюк на заседании. "Рубин" уведомил Карлоса об увольнении по электронной почте, к слову, точно также, как и брал его на работу, выслав пакет документов.

Также суд отклонил доводы стороны Карлоса о том, что о нарушении своих прав он узнал лишь в сентябре 2022 года. На заседании было установлено, что из страны он уехал в марте того же года и знал, что выплаты ему по зарплате ему уже не производились, а договор с ним расторгнут. Суд пришел к выводу, что отношения с физиотерапевтом были прекращены в марте 2022 года, а в суд он обратился только той осенью — то есть, это можно считать поводом для отказа исковых требований, причем во всех.

Как сказал "Реальному времени" адвокат Карлоса, Виктор Кремсалюк они уже подали апелляцию на это решение. Дело находится в Верховном суде Татарстана, но заседание по этому разбирательству еще не назначено. Юрист также добавил, что "Рубин" не предъявлял каких-либо встречных исков к Карлосу.

"Как началась спецоперация — сразу сбежал"

В марте этого года история этого физиотерапевта Карлоса и "Рубина" перешла в публичную плоскость. О побеге врача из команды в интервью "Спорт-экспрессу" рассказал бывший спортивный директор клуба Олег Яровинский.

— Хосе Морено, испанский физиотерапевт, как началась спецоперация — сразу сбежал. Время спустя еще и в суд подал, потребовал компенсацию. Наутро не вышел на работу. Перестал отвечать на звонки. Мы кинулись его искать — выяснилось, что уехал. Ответил уже из Испании. Нахер его послали. В "Рубине" были другие иностранцы — физиотерапевты, скауты, в том числе Сесар Навас. Все остались, никуда не побежали! Этот единственный, — прокомментировал историю Яровинский.