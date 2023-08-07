Защитник Вяткин сломал ногу Радимову во время выступления за «Зенит-2»

«Пришёл Вяткин в «Зенит-2», начал доказывать на сборах в Турции. В конце тренировки была двухсторонка, Костя Зырянов покинул из-за проблем с голеностопом. Ну я и решил зайти.



Захожу, мне дают передачу, Вяткин в подкате сзади прыгает. Выбивает и мяч, и ногу. Затем мне сделали снимок – перелом малоберцовой кости (смеётся). Гениально он был принят в команду», — цитирует Радимова Sports.