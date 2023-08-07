Защитник Вяткин сломал ногу Радимову во время выступления за «Зенит-2»

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как защитник «Родины Медиа» Артём Вяткин сломал ему ногу во время выступлений за вторую команду сине-бело-голубых.
«Пришёл Вяткин в «Зенит-2», начал доказывать на сборах в Турции. В конце тренировки была двухсторонка, Костя Зырянов покинул из-за проблем с голеностопом. Ну я и решил зайти.
Захожу, мне дают передачу, Вяткин в подкате сзади прыгает. Выбивает и мяч, и ногу. Затем мне сделали снимок – перелом малоберцовой кости (смеётся). Гениально он был принят в команду», — цитирует Радимова Sports.
Радимов покинул пост главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит-2» в октябре 2022 года. Экс-полузащитник сборной России возглавлял вторую команду «Зенита» с 2013 по 2017 год, а затем вновь был назначен на этот пост в 2018 году.