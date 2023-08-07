«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Кейна за 100+ млн евро

«Тоттенхэм» вновь отказался продавать Харри Кейна.
На прошлой неделе мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро с учетом бонусов.
«Тоттенхэм» отказался продавать 30-летнего футболиста за эти деньги, сообщает Sky Sports. Английский клуб хочет получить за продажу форварда на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.
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