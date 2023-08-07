Газзаев рассказал, из-за кого он стал тренером

«Для меня стал судьбоносным полуфинал Кубка обладателей кубков УЕФА в 1985 году против «Рапида». Я был еще действующим игроком московского «Динамо». Тренером был Александр Александрович Севидов. После матча он меня пригласил на разговор.



Во время игры был один момент, когда он спросил мое мнение по одному эпизоду. Сначала он не согласился с этим, а потом оказалось, что я был прав. Не буду раскрывать детали.



Я завершал карьеру, о тренерской работе не думал. Хотел связать свою жизнь с юриспруденцией. А он мне посоветовал идти в тренеры. Потом я все чаще стал задумываться, что его слова и предложение стали пророческими», — сказал Газзаев.