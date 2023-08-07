Газзаев рассказал, из-за кого он стал тренером
Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал, кто повлиял на его тренерскую карьеру. Слова специалиста передает Legalbet.
«Для меня стал судьбоносным полуфинал Кубка обладателей кубков УЕФА в 1985 году против «Рапида». Я был еще действующим игроком московского «Динамо». Тренером был Александр Александрович Севидов. После матча он меня пригласил на разговор.
Во время игры был один момент, когда он спросил мое мнение по одному эпизоду. Сначала он не согласился с этим, а потом оказалось, что я был прав. Не буду раскрывать детали.
Я завершал карьеру, о тренерской работе не думал. Хотел связать свою жизнь с юриспруденцией. А он мне посоветовал идти в тренеры. Потом я все чаще стал задумываться, что его слова и предложение стали пророческими», — сказал Газзаев.
68-летний Газзаев — самый титулованный отечественный тренер по количеству выигранных медалей и кубков за российскую историю. Также он является единственным тренером россиянином, под руководством которого был выигран еврокубок — Кубок УЕФА в сезоне-2004/05 с ЦСКА.
Ранее Газзаев высказался об уехавших политиках и шоуменах.