Дубль Окоронкво принес тульскому «Арсеналу» победу над «Енисеем» в Первой лиге

Футболисты тульского «Арсенала» победили красноярский «Енисей» в рамках заключительного матча четвертого тура МЕЛБЕТ Первой Лиги.

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Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Окоронкво (9 я и 25 я минуты). На 74 й минуте защитник красноярцев Валерий Кичин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Туляки набрали 5 очков и поднялись на 10 е место в турнирной таблице, «Енисей» (3) — 17 й.

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