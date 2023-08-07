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Дубль Окоронкво принес тульскому «Арсеналу» победу над «Енисеем» в Первой лиге

Футболисты тульского «Арсенала» победили красноярский «Енисей» в рамках заключительного матча четвертого тура МЕЛБЕТ Первой Лиги.

Дубль Окоронкво принес тульскому «Арсеналу» победу над «Енисеем» в Первой лиге
© © ФК «Арсенал»

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Окоронкво (9 я и 25 я минуты). На 74 й минуте защитник красноярцев Валерий Кичин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Туляки набрали 5 очков и поднялись на 10 е место в турнирной таблице, «Енисей» (3) — 17 й.

Матчи МЕЛБЕТ Первой Лиги смотрите в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Первая лига. 2023-24. Тур 04 «Арсенал» (Тула) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (2:0) Голы: Окоронкво, 9, 25. Удаления: Кичин, 73.