«Спартак» заявил молдавского новичка как гражданина Португалии

Московский «Спартак» включил защитника Олега Рябчука в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) как гражданина Португалии. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

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Стоит отметить, что Рябчук выступает за сборную Молдавии и три года подряд признается лучшим футболистом страны.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Олегом Рябчуком 7 августа. Футболист взял себе второй номер, под которым ранее выступали Самуэль Жиго и Юрий Ковтун. Предыдущим кубом игрока был греческий «Олимпиакос».

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые делят первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом располагаются екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов», в активе которых по две победы.